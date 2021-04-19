الإثنين 19-04-2021
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الإثنين، 19-04-2021 02:54 م

موسكو: نحذر من المشاركة في الاحتجاجات غير المرخصة

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الوكيل الإخباري- دعت وزارة الشؤون الداخلية الروسية إلى عدم المشاركة في الأنشطة أو الفعاليات غير المرخصة، مؤكدة أنه سيتم التصدي لأي اعتداء أو استفزاز.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين "دعت وزارة الداخلية الروسية المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في نشاطات غير مرخصة، وكذلك عن زيارة الساحات والشوارع المعلنة كأماكن لإقامتها، ففي الوقت الذي حدده المنظمون...في بيئة مزدحمة، يزداد خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا".


وأضاف بيان الداخلية أن "الاستفزازات من قبل الأشخاص المخربين ممكنة.. سيتم قمعها على الفور، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على القانون والنظام"، مؤكدا أنه "سيتم اعتقال الجناة وتقديمهم إلى العدالة على النحو المنصوص عليه في القانون".

 

المصدر- سبوتنيك عربي

 




 

 


 

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