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الجمعة، 22-04-2022 08:29 م

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدول العربية

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الوكيل الإخباري - أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك، في مناسبة سنوية مبهجة، يترقبها مواطنو الدول العربية.

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وتستقبل الدول العربية عيد الفطر في الثاني من مايو المقبل، حسب ما أعلنت عنه المؤسسات الفلكية الرسمية بكل دولة، في أمر دفع كثيرون للبحث عن توقيت صلاة العيد، وكيفية أدائها.


موعد صلاة عيد الفطر 2022 السعودية
من المقرر أن تُقام شعائر صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:53 صباحًا وفق التوقيت المحلي هناك، والذي يختلف تقديمًا وتأخيرًا حسب موقع المنطقة داخل المملكة.


موعد صلاة عيد الفطر 2022 الإمارات
تقام صلاة عيد الفطر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة 5:43 صباحًا، وهو ما يختلف حسب المنطقة المقام فيها الشعائر.


موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر
أما في مصر، من المقرر أن تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحًا وفق التوقيت المحلي هناك، والذي يختلف حسب المحافظة التي يحيي فيها المصلي الشعائر.


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موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت
وفي الكويت، يحين موعد صلاة العيد مبكرًا إلى حد ما، فتبدأ بحلول الساعة 5:04 صباحًا وفق التوقيت المحلي هناك.


موعد صلاة عيد الفطر 2022 بسلطنة عمان
وتبدأ صلاة العيد في سلطنة عمان بحلول الساعة 5:45 صباحًا، في توقيت يختلف حسب موقع إحياء شعائر الصلاة داخل السلطنة.


موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الجزائر
فيما يحين موعد صلاة العيد في الجزائر بحلول الساعة 5:43 صباحًا.


موعد صلاة عيد الفطر 2022 في المغرب
وفي المملكة المغربية، تبدأ شعائر صلاة العيد في تمام الساعة 5:35 صباحًا حسب التوقيت المحلي هناك.


موعد صلاة عيد الفطر في العراق
ومن المقرر أن تُقام صلاة العيد في العراق، في تمام الساعة 5:07 صباحًا.


موعد صلاة عيد الفطر 2022 في لبنان
وفي لبنان، تبدأ شعائر صلاة العيد في تمام الساعة 5:42 صباحًا حسب التوقيت المحلي هناك.

 

العين


 




 

 


 

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