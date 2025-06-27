وزير الخارجية الصيني يبدأ جولة أوروبية الاثنين

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الوكيل الإخباري- أعلنت الصين الجمعة، أن وزير خارجيتها وانغ يي سيتوجه إلى أوروبا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظرائه الفرنسي والبلجيكي والألماني، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى الصين إلى تحسين علاقاتها مع القارة في ظل التوتر مع الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وتهدف زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين البالغ 71 عاما إلى تعزيز العلاقات مع القارة التي تعتبرها بكين شريكا تجاريا مهما وثقلا موازنا مهما في مواجهة الولايات المتحدة.



لكن هناك العديد من الملفات التي تسمم العلاقات بين الجانبين، من بينها الخلافات التجارية (بشأن السيارات الكهربائية الصينية والكونياك الفرنسي)، والشراكة الوثيقة بين الصين وروسيا خصوصا في سياق الحرب في أوكرانيا.



ومن المقرر أن تعقد قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي الشهر المقبل في الصين لمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين بكين وبروكسل.



وستشمل زيارة وانغ يي المقررة من الاثنين إلى الأحد زيارات لبروكسل وفرنسا وألمانيا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان الجمعة.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون في انتقاد مبطن للولايات المتحدة "أمام العلاقات الصينية الأوروبية فرص كبيرة في حين يشهد العالم تسارعا في التحولات التاريخية مع الصعود المقلق للأحادية والحمائية والسلوك المهيمن".