الوكيل الاخباري- تتزايد معدلات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في العديد من الدول العربية بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك المتوقع أن يحل أول أيامه فلكيًا الجمعة 21 أبريل، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

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موعد صلاة العيد في القاهرة 2023

وأشار المعهد، في بيان، إلى أن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر الساعة 5:47 صباحًا بتوقيت القاهرة، وفي السطور التالية، يوضح «المصري اليوم» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدول العربية.



عيد الفطر 2023 في الجزائر

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الجزائر: 4:47 صباحًا.



عيد الفطر 2023 المغرب

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب: 4:47 صباحًا.



ميعاد صلاة العيد بمصر

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر: الساعة 5:47 صباحًا.



- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحرين: 6:47 صباحًا.



- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في قطر: 6:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جنوب إفريقيا: 5:47 صباحًا.



يذكر أن مركز الفلك الدولي أعلن موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي، وموعد تحري هلال شهر شوال 1444هـ.