الجمعة 14-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يحضر الحفل المئتين لتخريج ضباط “ساندهيرست”

نجم مسلسل جعفر العمدة يكشف سرا عن العمل

وزير البيئة يلتقي السفير الفرنسي لدى المملكة.. إعادة مصححة

عجلون: مطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق

الملك عبدالله يلتقي ملك بريطانيا

%64 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدول العربية

المالية الروسية تخطط للوصول إلى ميزانية متوازنة في 2025

بريطانيا: القوات الأوكرانية تنسحب من أراضٍ في باخموت تحت وطأة هجوم روسي جديد

لبنان.. إحباط عملية تهريب نحو 10 ملايين حبة كبتاغون

الجمعة، 14-04-2023 05:09 م

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدول العربية

كيفية_أداء_صلاة_عيد_الفطر


الوكيل الاخباري- تتزايد معدلات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في العديد من الدول العربية بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك المتوقع أن يحل أول أيامه فلكيًا الجمعة 21 أبريل، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

اضافة اعلان

 

موعد صلاة العيد في القاهرة 2023
وأشار المعهد، في بيان، إلى أن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر الساعة 5:47 صباحًا بتوقيت القاهرة، وفي السطور التالية، يوضح «المصري اليوم» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الدول العربية.

عيد الفطر 2023 في الجزائر
- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الجزائر: 4:47 صباحًا.

عيد الفطر 2023 المغرب
- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب: 4:47 صباحًا.

ميعاد صلاة العيد بمصر
- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مصر: الساعة 5:47 صباحًا.

 


- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحرين: 6:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في قطر: 6:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في جنوب إفريقيا: 5:47 صباحًا.

 


يذكر أن مركز الفلك الدولي أعلن موعد عيد الفطر 2023 في العالم الإسلامي، وموعد تحري هلال شهر شوال 1444هـ.

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فاغنر-مقر-عساكر-على-الباب100-730x438

بريطانيا: القوات الأوكرانية تنسحب من أراضٍ في باخموت تحت وطأة هجوم روسي جديد

643943014c59b740e513e2b7

لبنان.. إحباط عملية تهريب نحو 10 ملايين حبة كبتاغون

main_image643945efbc868

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب إندونيسيا

643904164c59b7538f20155c

بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن

vVBej

قطر: اتصالات مكثفة مع الأردن ومصر وأميركا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها في الأقصى

5

إرجاء إطلاق المسبار الأوروبي جوس إلى المشتري

أخبار متعلقة
25

الفلك الدولي ينفي وجود خطأ في موعد أذان الفجر

230405

موعد تحري هلال رمضان 2023 في البلدان العربية