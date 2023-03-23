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الخميس، 23-03-2023 03:07 م

ميشوستين: روسيا والصين ستقران قريبا "خطة 2030"

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الوكيل الإخباري- صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن روسيا والصين ستقران قريبا على "خطة 2030" بشأن المجالات الرئيسية للعمل المشترك.

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وجاء تصريح ميشوستين في تقرير قدمه أمام مجلس الدوما الروسي اليوم الخميس عن أداء الحكومة الروسية عن العام 2022.

وقال رئيس الحكومة الروسية: "سأعتمد أنا ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ قريبا خطة 2030، التي ستشمل جميع المجالات الرئيسية للعمل المشترك مع شركائنا الصينيين".

وأضاف أنه عقب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في موسكو، تم تبني بيان مشترك حول تطوير التعاون بين روسيا والصين على المدى المتوسط.

وأنهى الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء الماضي زيادة إلى روسيا استمرت مدة 3 أيام، عقد خلالها شي والوفد المرافق له اجتماعات على نطاق واسع وضيق مع القيادة والمسؤولين في روسيا، في نهاية الزيارة تم توقيع وثيقتين وهما: وثيقة تهدف لتعميق العلاقات الروسية الصينية وخطة لتطوير التعاون الاقتصادي حتى العام 2030.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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