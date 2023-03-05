الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

الفيدرالي الأميركي: رفع الفائدة من جديد أمر ضروري

جامعة الحسين بن طلال: دوام يوم الخميس خلال شهر رمضان عن بُعد

فلسطين .. اندلاع حريق بـ 5 شاحنات في الرملة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التعليم الخاص: تخفيض مدة الحصة وتغيير مواعيد جولات الباصات في رمضان

الصيادلة تمدد فترة تسديد رسوم المزاولة حتى نهاية آذار الحالي

الأردن يوظف إمكانياته للحفاظ على زخم نمو الصادرات

شمول موظفي شراء الخدمات بسلطة المياه بأحكام الضمان الاجتماعي

حماية المستهلك تطالب السماح باستيراد الموز بعد ارتفاع أسعاره

مهيدات: خطة رقابية وتوعوية للغذاء والدواء استعدادًا لرمضان

الأحد، 05-03-2023 10:26 ص

سياسي روسي: الصراع بين الولايات المتحدة والصين أمر لا مفر منه

640438644c59b73f1f5c4a9f


الوكيل الإخباري - أفاد عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، بحتمية وقوع صراع بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن الصدام بين واشنطن وبكين بدأ بالفعل، وهو يكتسب زخما سريعا.

وأوضح بوشكوف عبر "تلغرام"، قائلا: "لا مفر من وقوع صدام حاد بين الولايات المتحدة والصين، فكل خطوة تتخذها كل من واشنطن وبكين تشير إلى قرب وقوع صدام بين البلدين، وقد بدأت هذه الفكرة تنتشر بشكل واسع مكتسبة زخما كبيرا، ما يشير إلى أنه لن يكون من الممكن تجنب هذا الصراع".

اضافة اعلان


جاء تعليق بوشكوف، على ما أفادت به صحيفة The Wall Street Journal، بأن الولايات المتحدة تعمل على تطوير حزمة قيود جديدة، من شأنها منع استثمار الشركات الأمريكية في القطاعات التكنولوجية الصينية عالية التقنية، في إطار احتدام المواجهة بين البلدين.


ونوهت الصحيفة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتبر العقوبات أمرا ضروريا لحماية الميزة التكنولوجية لواشنطن في مواجهة المنافسة مع بكين، وباقي الاقتصادات الكبرى في العالم.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
انتخابات ألمانيا

ألمانيا.. انتخابات لاختيار عمدة جديد لمدينة فرانكفورت

640441064c59b73ea54a3e1e

ترامب يتعهد بوقف الصراع في أوكرانيا فورا وزيادة الدعم الأوروبي لكييف إن انتخب رئيسا

640441564236043694114524

اجتماع على أعلى المستويات للجيش الروسي حول أوكرانيا

_127009252_gettyimages-1239208556

الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

64042d444c59b76cf671646f

تركيا..541 مركزا لإيواء متضرري الزلزال وإزالة 468 ألف طن من أنقاض المباني

64042aa94236043694114509

انسحابات من الحزب الديمقراطي بسبب أوكرانيا: بايدن يدفع العالم "لحرب نووية"

أخبار متعلقة
image - 2023-02-18T090517.738

مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون يزور تايوان

image - 2023-02-16T101210.479

بعد أزمة المنطاد.. استقالة مستشارة بايدن بشأن سياسة الصين

image - 2023-02-06T163834.437

الولايات المتحدة ترصد منطاداً صينياً جديداً فوق أمريكا اللاتينية

image - 2023-02-05T085359.058

الصين تعترض بشدة على قيام أمريكا بإسقاط المنطاد

image (26)

واشنطن تؤكد التزامها باستخدام كل قدراتها للدفاع عن كوريا الجنوبية

000_338F4KZ

البنتاغون يرصد منطاد تجسس جديدا في أجواء الولايات المتحدة