نائب أوكراني يعلن عن إقالة منتظرة لوزير الدفاع

الوكيل الإخباري - أكد عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، أن الرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة رستم أميروف سيشغل منصب وزير الدفاع خلفا لأوليكسي ريزنيكوف الذي تقرر تعينه سفيرا في بريطانيا.



وكتب النائب الأوكراني على "تيليغرام": "وفقا لمعلوماتي، سيترك ريزنيكوف منصب وزير الدفاع وسيعمل بعد ذلك سفيرا لدى المملكة المتحدة. ولم يتم إثبات الشائعات التي تفيد بوجود خطأ ما في الاتفاق. سيتم تعيين زميلنا السابق في الائتلاف، والآن رئيس صندوق أملاك الدولة رستم عمروف في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر".

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تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي كان يبحث عن بديل لريزنيكوف، وكان هناك مرشحان على الأقل للمنصب، وهما وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف ووزير الصناعات الاستراتيجية أولكسندر كاميشين.



وفي وقت لاحق، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، أوليكسي غونشارينكو أن المرشحين لمنصب وزير الدفاع قد رفضوا هذا المنصب.

RT