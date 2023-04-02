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الأحد، 02-04-2023 09:57 ص

نائب بريطاني: بايدن اتخذ قرارا "غبيا" بعدم حضور تتويج الملك تشارلز الثالث

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الوكيل الإخباري - وصف النائب البريطاني بوب سيلي، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم حضور حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث المخطط له في مايو، بـ "الغباء".

وقال سيلي، وهو محافظ في لجنة اختيار الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، للصحيفة إن البيت الأبيض اتخذ "قرارا غبيا" بدعوة بايدن إلى إعادة التفكير في جدول أعماله.

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وأضاف البرلماني غاضبا: " يبدو الأمر سخيفا جدا، وأنا أميل إلى قول المزيد عنه لأنه لا يخطط للحضور".


ووفقا له، فإن مثل هذه الأحداث تأتي "مرة واحدة في العمر"، لذلك ينبغي للمرء أن يعتقد أن بايدن، بصفته رئيس دولة، يجب أن يحضر هذا الحدث.


وأضاف سيلي: "لو كنت رئيسا للولايات المتحدة، كنت سأحضر تتويج ملك إنجلترا - لا يوجد خياران في مثل هذه الأمور.. يبدو أنه قرار غبي".


وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "التلغراف" أنه بدلا من بايدن، يمكن أن تحضر زوجته جيل حفل تتويج الملك.


وأشار مصدر مقرب من إدارة الرئيس الأمريكي، إلى أن سنه وحقيقة أن الرحلات الخارجية "تستنزف منه الكثير من الطاقة".


ومن المقرر أن تجري مراسم التتويج يوم 6 مايو المقبل في دير وستمنستر بلندن بحضور ألفي شخص، بمن فيهم قادة فرنسا وبلجيكا وإسبانيا واليابان والاتحاد الأوروبي وغيرهم.

 

RT

 




 

 


 

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