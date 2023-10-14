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السبت، 14-10-2023 04:56 م

"ناسا" تؤجل خروج روادها إلى الفضاء من المحطة الدولية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة "ناسا" تأجيل مواعيد خروج روادها من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء، بعد أن كانت مقررة في الفترة بين 12 و20 أكتوبر الجاري.

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وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "عمليتا خروج الرواد من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح المقرر إجراؤهما في 12 و20 أكتوبر الجاري سيتم تأجيلهما لموعد لاحق بسبب الظروف المرتبطة بتسرب سائل التبريد من دائرة المبرد الخارجية (الاحتياطية) التابعة لوحدة ناؤوكا في القسم الروسي من المحطة".


وأضاف البيان: "تواصل فرق الهندسة ومراقبة المهمة التابعة لوكالة ناسا مراجعة البيانات ومقاطع الفيديو المتعلقة بتسرب سائل التبريد من المبرد الاحتياطي في وحدة ناؤوكا".


وأشارت ناسا في بيانها إلى أن المواعيد الجديدة لعمليات خروج الرواد من المحطة إلى الفضاء المفتوح سيتم تحديدها في وقت لاحق.

وكان من المخطط في الأصل أن تخرج رائدة الفضاء التابعة لناسا، لورال أوهارا والرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، أندرياس موغينسن إلى الفضاء الخارجي في 12 أكتوبر، كما كان من المخطط أن تخرج أوهارا من المحطة إلى الفضاء المفتوح مع رائدة الفضاء التابعة لناسا، جاسمين موغبيلي في 20 أكتوبر.


وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" قد ذكرت في وقت سابق أن تسربا حصل في سائل التبريد الخاص بدائرة المبرد الخارجية (الاحتياطية) التابعة لوحدة "ناؤوكا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية، وأشارت إلى أن هذه المشكلة لم تؤثر على عمل الوحدة، ولا تشكل خطرا على حياة الطواقم في المحطة.

 

RT

 




 

 


 

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