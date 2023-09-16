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السبت، 16-09-2023 04:23 م

الجيش الروسي يوجه 11 ضربة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى لأهداف للجيش الأوكراني

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الوكيل الإخباري - نفذت القوات الروسية خلال الأسبوع الأخير 11 ضربة مكثفة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، استهدفت البنية التحتية للقوات الأوكرانية.

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وقصفت القوات الجوية الفضائية الروسية مطار "دولغينتسيفو" بالقرب من مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك اليوم السبت، ما أسفر عن تدمير مقاتلتي "سو-29" و3 طائرات "سو-25" هجومية.


وأعلنت وزارة الدفاع أن الضربات التي تم تنفيذها بين 9 و16 سبتمبر الجاري، أسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة غربية ومرافق الموانئ المستخدمة لنقل الأسلحة، ونقاط تمركز للجيش الأوكراني.


وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أحبطت خلال الأسبوع الماضي، على محور دونيتسك 34 هجوما شنته قوات كييف، وسقط أكثر من 1700 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، وتم تدمير 16 دبابة ومدرعة، و34 آلية عسكرية أخرى بالإضافة إلى 12 مدفعا ميدانيا.


على محور زابوروجيه أحبطت القوات الروسية 18 هجوما وكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة بلغت نحو 740 قتيلا وتم تدمير 20 آلية بينها دبابات ومدرعات و20 عربة عسكرية.


وعلى محور جنوب دونيتسك تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات حيث سقط أكثر من 1100 جندي بين قتيل وجريح، وتم تدمير 15 آلية مدرعة و22 عربة أخرى.


وعلى محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف أحبطت القوات الروسية 5 هجمات وتمكنت من القضاء على حوالي 400 جندي أوكراني وتدمير عشرات الآليات العسكرية، 7 مستودعات للذخيرة.


وعلى محور كراسني ليمان تكبدت القوات الأوكرانية أكثر من 400 جندي و18 عربة مدرعة كما تم تدمير عدد من المعدات العسكرية الأخرى.


وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 270 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية واعترضت 19 صاروخا تم إطلاقها من منظومات "هيمارس" الأمريكية.

 

RT

 




 

 


 

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