السجن 6 أشهر للكاتب المصري هشام قاسم

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه على الكاتب هشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، كما قضت بحبسه 3 أشهر بعد إدانته بإهانة موظف عام.



وكان كمال أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

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وأخلت النيابة سبيل قاسم بكفالة مالية، لكنه رفض دفع الكفالة فأحيل محبوسا إلى المحكمة، فيما حرر أفراد أمن بلاغا جديدا ضده بتهم الاعتداء عليهم.

RT