السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم

بعد دانيال.. الاعصار الجديد " لي" يقترب من هذه المناطق الليلة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

تفاصيل جديدة حول فيديو الاعتداء على سيدة في جبل عمّان

دولة عربية ترفع الاجور وعلاوة غلاء المعيشة وحد الإعفاء الضريبي

السيدة الفاضلة مها أكرم هاشم في ذمة الله

"رجال الأعمال" تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (USA for UNFPA )

مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي

بيان صادر عن الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

السبت، 16-09-2023 04:32 م

روسيا تنفي استعادة أوكرانيا قرية أندرييفكا

image (3)


الوكيل الإخباري - نفت روسيا، اليوم السبت، صحة ما أعلنته كييف عن استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا المدمرة شرقي أوكرانيا، وهي نقطة انطلاق على الطريق إلى بلدة باخموت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة يومية: «لم يتخلَّ العدو عن خططه للاستيلاء على مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصل عملياته الهجومية، في محاولة فاشلة لطرد القوات الروسية من المركزين السكانيين كليشتشيوفكا وأندرييفكا».

اضافة اعلان


تقع أندرييفكا جنوبي باخموت المدمرة إلى حد كبير التي كانت هناك دلالة رمزية كبيرة لفوز روسيا بها في مايو، بعد أعنف وأطول معركة منذ بدء اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.


كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الجمعة، أن القوات حققت «نجاحاً جزئياً» بالقرب من قرية كليشتشيوفكا إلى الجنوب من باخموت أيضاً.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6505afa34c59b758f515bccd

أردوغان: قد نتخلى عن مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي

LYNXMPEJ8F02Q_L

بعد دانيال.. الاعصار الجديد " لي" يقترب من هذه المناطق الليلة

6505af6a4c59b7639d2b17e7

ليبيا.. انتشال 450 جثة من البحر خلال يومين

65059b6d4c59b7581a51b9fb

أردوغان: السويد لم تف بوعودها لتركيا للانضمام إلى "الناتو"

636283e637e82

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

1078177077_0_160_3072_1888_1920x0_80_0_0_c9904c06ce01a65e8c0ce484cb6e3a80

الجيش الروسي يوجه 11 ضربة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى لأهداف للجيش الأوكراني

أخبار متعلقة
64f049fb4c59b779144e311c

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية ثانية غرب البلاد

64e9a3154c59b77e8e56fec5

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية في بيلغورود

64e47d1e4c59b7288c6d7ca7 (1)

كييف تعرب عن استعدادها لتجنيد طيارين أجانب لاستخدام مقاتلات "إف-16"

64e3651c4236042a5c21c05d

وفد عسكري إيراني في موسكو لبحث التعاون الثنائي

64e210d8423604653758f790

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مسيرات في مقاطعة بيلغورد

64e196a54c59b74b1317a9c5

ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا استنفدت قدراتها والنزاع يشارف على الانتهاء