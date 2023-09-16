روسيا تنفي استعادة أوكرانيا قرية أندرييفكا

الوكيل الإخباري - نفت روسيا، اليوم السبت، صحة ما أعلنته كييف عن استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا المدمرة شرقي أوكرانيا، وهي نقطة انطلاق على الطريق إلى بلدة باخموت.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة يومية: «لم يتخلَّ العدو عن خططه للاستيلاء على مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصل عملياته الهجومية، في محاولة فاشلة لطرد القوات الروسية من المركزين السكانيين كليشتشيوفكا وأندرييفكا».

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تقع أندرييفكا جنوبي باخموت المدمرة إلى حد كبير التي كانت هناك دلالة رمزية كبيرة لفوز روسيا بها في مايو، بعد أعنف وأطول معركة منذ بدء اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.



كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الجمعة، أن القوات حققت «نجاحاً جزئياً» بالقرب من قرية كليشتشيوفكا إلى الجنوب من باخموت أيضاً.

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