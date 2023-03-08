نتنياهو يستقل مروحية هربا من الاحتجاجات

الوكيل الاخباري- يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مقر إقامته بالقدس إلى مطار بن غوريون للتوجه إلى إيطاليا، مستقلا مروحية، بسبب الاحتجاجات التي من المتوقع أن تشهد قطعا للطرقات.

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وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن منظمي الحركة الاحتجاجية ضد خطط الإصلاح القضائي الحكومية، يستعدون لإقامة "يوم وطني لمقاومة الديكتاتورية"، يوم الخميس، حيث يخطط المحتجون لقطع الطرق المؤدية لمطار بن غوريون، وذلك يتزامن مع يوم مغادرة نتانياهو إلى إيطاليا في رحلة رسمية، إذ من المرجح أن يغادر القدس إلى المطار عبر طائرة عمودية تجنبا لقطع الطرق المحتمل.



وتسعى الحملة إلى تعطيل الحياة اليومية كجزء من الاحتجاجات المستمرة، على غرار "يوم الاضطراب الوطني" الأسبوع الماضي، حيث نفذ المتظاهرون إضرابات عمالية محدودة وقطعوا طرق سريعة.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) أن المحتجين يسعون لتعطيل 100 رحلة جوية خلال يوم المظاهرات المرتقب، مشيرة إلى أن الإسرائيليين الذين يعيشون في إيطاليا يخططون أيضا للتظاهر ضد نتانياهو خلال إقامته في روما.

روسيا اليوم