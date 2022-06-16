الخميس 16-06-2022
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الخميس، 16-06-2022 01:27 م

نحو عشرة آلاف مدني محاصرون في سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أكد حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، اليوم الخميس، على تطبيق "تلغرام" أن نحو عشرة آلاف مدني ما زالوا موجودين في مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في دونباس، التي يحاول الروس السيطرة عليها منذ أسابيع.

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وكتب: "منذ أربعة أشهر تقريباً يحلم الروس بالسيطرة على سيفيرودونيتسك، حيث لا يزال نحو عشرة آلاف شخص من أصل مائة ألف نسمة من دون احتساب الضحايا".

 

وأضاف أن "الجيش الروسي يفقد مئات المقاتلين، لكنه يجد جنوداً احتياطيين ويستمر بتدمير سيفيرودونيتسك، لكن جنودنا يدافعون".


وتتعرض المدينة لقصف مستمر وتشهد معارك في الشوارع منذ أسابيع عدة.

 

ودمرت الجسور الثلاثة التي تربطها بمدينة ليسيتشانسك المجاورة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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