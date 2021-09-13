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الإثنين، 13-09-2021 11:48 م

نصر الله يعلن وصول سفينة إيرانية محملة بالوقود إلى سوريا

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الوكيل الاخباري - أعلن أمين عام جماعة "حزب الله" حسن نصر الله، الاثنين، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، الأحد، تمهيدا لنقلها إلى لبنان.

وقال في كلمة تلفزيونية، نقلتها بعض القنوات اللبنانية: "كان لدينا خيارين إما أن ترسو السفينة على الشواطئ اللبنانية وتفرغ حمولتها في لبنان أو تذهب إلى بانياس بسوريا".

وأضاف: "لكي لا نسبب الحرج للدولة اللبنانية قمنا بالذهاب إلى الخيار الآخر أي أن ترسو في بانياس".

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