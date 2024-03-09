السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الجيش الفرنسي يعلن تدمير 4 مسيرات حوثية بخليج عدن

السيسي: حريصون على بقاء معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات

تحقيق عبري: إسرائيل هي التي قتلت محتجزين بمستوطنة يوم طوفان الأقصى

سرايا القدس تقصف تجمعات لجيش الاحتلال بحي الزيتون

بلدية السلط تُحدد نقاط انطلاق ومسارات الباصات المجانية خلال شهر رمضان

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف القتال في السودان خلال رمضان

بالتعاون مع الإمارات.. داخلية الكويت تعتقل 3 أشخاص بحوزتهم ملايين الأقراص المخدرة

طلب متزايد على السلع والمنتجات الأردنية بأسواق قطر

رئيس بلدية جباليا: الاحتلال دمر 75% من آبار المياه بالمدينة

غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون جنوب لبنان

السبت، 09-03-2024 12:38 م

نيجيريا تباشر الإجراءات اللوجستية لفتح حدودها مع النيجر

65ec1ff94c59b7450e621870


الوكيل الاخباري- تعيد نيجيريا فتح حدودها مع النيجر قريبا بعد رفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بحسب ما ذكرته صحيفة "فانغارد" النيجيرية اليوم نقلا عن مصدر رسمي.

وبالفعل تم رفع عقوبات "المجموعة الاقتصادية" عن النيجر عبر استئناف إمدادات الطاقة الكهربائية إلى البلاد كخطوة أولى حسب مسؤولين .

اضافة اعلان

 

من جهتها، بدأت مصلحة الجمارك في تهيئة الظروف لاستئناف العمل على المعابر الحدودية بين البلدين. وحسب القرار المعلن من قبل "إيكواس" سيتم رفع العقوبات المفروضة على النيجر منذ التغيير غير الدستوري للحكم في يوليو 2023.

وبذلك سيتم إعادة فتح حدود النيجر ومجالها الجوي، والسماح بالمعاملات المالية بين دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والنيجر مرة أخرى، كما ستتم إعادة أصول النيجر المالية المجمدة .

وفي 24 فبراير الماضي قرر رؤساء دول مجموعة "إيكواس" رفعا جزئيا للعقوبات التي فرضت على النيجر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_e5809059343f3f300a3a626e54a3cced

الجيش الفرنسي يعلن تدمير 4 مسيرات حوثية بخليج عدن

65ec35514c59b7021f43373a

خبير أمريكي يكشف تفاصيل غير متوقعة عن استقالة نولاند

65ec3ab24236045be32314e3

"فايننشال تايمز": الجيش الأمريكي يحصل على تواجد استثنائي في ثلاث دول في المحيط الهادئ

566958

إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الوطني في هايتي

65ec37484c59b73d7f5422b2

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف القتال في السودان خلال رمضان

263442

بالتعاون مع الإمارات.. داخلية الكويت تعتقل 3 أشخاص بحوزتهم ملايين الأقراص المخدرة

أخبار متعلقة
65e9a54e4236046afb6f8b5a

مسلحون متشددون يخطفون ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل في نيجيريا

65e963ea4c59b77a9b21f59f

وزير خارجية نيجيريا: نخطط لتقديم طلب للانضمام إلى "بريكس"

65dda4a24c59b7693c14ece4

نيجيريا تنفي تقارير بشأن الإعداد لانقلاب في البلاد