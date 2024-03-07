وزير خارجية نيجيريا: نخطط لتقديم طلب للانضمام إلى "بريكس"

الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار بأن بلاده تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وذلك بعد إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة.



وفي حوار مع وكالة "نوفوستي" قال توغار، الذي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية أمس الأربعاء: "إننا نعتزم القيام بذلك.. نيجيريا نظام ديمقراطي تشاوري. لذا، قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات، عادة ما يكون هناك تفاعل واسع النطاق مع مجموعات المصالح المختلفة والهيئات الداخلية المختلفة".

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وأضاف: "نحن مهتمون جدا بهذا الأمر ونتطلع إليه".



وأشار الوزير إلى أهمية حضور نائب رئيس نيجيريا كاشم شتيما لقمة "بريكس" الأخيرة التي عقدت في جنوب إفريقيا في أغسطس الماضي.



وذكر الوزير أيضا أن نيجيريا مهتمة بتطوير التعاون العسكري التقني مع روسيا في مختلف المجالات، وذلك بعد أن قال خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس الأربعاء، إن التعاون بين روسيا ونيجيريا في المجال العسكري الفني قائم منذ فترة طويلة وسيستمر.



وأكد توغار أن نيجيريا لن تستسلم للضغوط التي يمارسها الغرب بسبب تعاونها مع روسيا، موضحا أن بلاده تتبع مصالحها الوطنية ولا تقبل إملاءات من الخارج.

RT