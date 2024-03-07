مسلحون متشددون يخطفون ما لا يقل عن 200 امرأة وطفل في نيجيريا

الوكيل الإخباري - أعلن مكتب الأمم المتحدة في نيجيريا، أن 200 شخص على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال النازحين، خطفتهم جماعات مسلحة أثناء بحثهم عن حطب للوقود بالقرب من الحدود مع تشاد.



وقالت الأمم المتحدة إن "الضحايا غادروا العديد من مخيمات النازحين بحثا عن الحطب في منطقة مجلس غامبورو نغالا بولاية بورنو عندما تعرضوا لكمين واحتجزوا كرهائن، في أحدث هجوم في المنطقة المتضررة جراء الصراع".

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وأوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بنيجيريا في بيان بشأن الهجمات التي وقعت قبل عدة أيام، والتي لم تظهر تفاصيلها سوى الآن بسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات في المنطقة إن "العدد الدقيق للمخطوفين لا يزال مجهولا لكنه يقدر بأكثر من 200 شخص".

RT