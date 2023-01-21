هبوط اضطراري لطائرة ركاب في أوزبكستان كانت متجهة من روسيا للهند

الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر هندية بهبوط اضطراري لطائرة من شركة Azur Air كانت متجهة إلى مدينة غوا الهندية، بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها، وهبطت الطائرة في أوزبكستان.



ووفق البيانات، كان من المفترض أن تهبط الرحلة المغادرة من مدينة بيرم الروسية في مطار دابوليم في غوا الهندية الساعة 4:15 صباحا (01.45 ليلا بتوقيت موسكو).



والرحلة (AZV2463) التي تديرها شركة Azur Air تم رفض دخولها المجال الجوي الهندي،"تمت إعادة توجيهها بعد أن تلقى مدير مطار دابوليم (الهند) رسالة بريد إلكتروني تفيد بوجود قنبلة مزروعة في الطائرة".



وكان على متن الطائرة 238 راكبا بينهم طفلان و7 من أفراد الطاقم.



في الأسبوع الماضي، نفذت طائرة من طراز Azur Air متجهة من موسكو إلى غوا هبوطا اضطراريا في مطار جامناجار في ولاية غوجارات الهندية بسبب تقارير عن وجود عبوة ناسفة على متنها. وبعد فحص الطائرة، لم تجد السلطات الأمنية الهندية أي أجهزة مريبة على متنها.

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روسيا اليوم