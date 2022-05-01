هجوم صاروخي جديد على قاعدة عين الأسد في العراق

الوكيل الاخباري - في استهداف جديد، سقط صاروخ مساء أمس السبت خارج قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أميركية وأخرى دولية غربي بغداد، دون وقوع أي خسائر، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية “واع” نقلاً عن بيان للتحالف الدولي.



وقال التحالف في بيان إن قاعدة عين الأسد العراقية تعرضت لهجوم في تمام الساعة 7.55 مساء السبت، سقط على إثره صاروخ واحد على بعد 4 كيلومترات خارج منطقة القاعدة.



كما أضاف أنه لم تسجل خسائر جراء هذا الهجوم .

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