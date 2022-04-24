الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

12.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" نهاية الربع الأول

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 19.4 مليون دينار خلال آذار الماضي

ارتفاع معدل الأسعار بالأردن 2.2% خلال أول شهرين من 2022

الخارجية تدين تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة

الدوريات الخارجية: غبار على الصحراوي وأمطار خفيفة في إربد

هيئة الطاقة تكشف سبب ارتفاع الفواتير على المشتركين

آخر تطورات المنخفض الخماسيني في المملكة - تفاصيل

صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

إدارة السير توجه تحذيرا لسائقي المركبات

إغلاق معبر رفح البري بين غزة ومصر غداً

الأحد، 24-04-2022 10:58 ص

روسيا تدخل صاروخها الجديد والاول من نوعه في الخدمة

888


الوكيل الإخباري-ذكر تقرير إخباري أن روسيا ستدخل صاروخ "سارمات" حيز الخدمة في الخريف المقبل، علما بأن موسكو تصف هذا الصاروخ بأنه "لا مثيل له".

وكان الجيش الروسي أعلن، الأربعاء الماضي، أنه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "سارمات"، الذي يطلق عليه أيضا اسم "الشيطان 2" .

اضافة اعلان


وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، بعيد إجراء التجربة: "هذا حقا سلاح فريد سيعزز القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية".

واعتبر أن الصاروخ الجديد "سيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين".


وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن مصادر روسية، أن صاروخ "سارمات" سيدخل الخدمة الخريف المقبل، أي بعد 5 أشهر من الآن.


ويعتقد بأن "سارمات" أطول الصواريخ البالستية على صعيد المدى، إذ يصل إلى 18 ألف كيلومتر، مما يعني أنه قادر على ضرب أوروبا والولايات المتحدة.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1629708288e0388d1ad655940e96caed50d9afd205

مصر تعلن بدء التقديم لحج القرعة

مفقود قبالة ساحل اليابان

اليابان .. العثور على 9 ضحايا على متن الزورق السياحي المفقود

637265110456306041

زلزال بقوة 5.7 يضرب جزر الكوريل

رفح

إغلاق معبر رفح البري بين غزة ومصر غداً

1962794

بدء عملية التصويت في الجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسية الفرنسية

99

روسيا تعلن استهداف هدفا ثمينا بأوديسا .. وهذه حصيلة القتلى

أخبار متعلقة
d26417f0-274f-4381-921f-926c1633486d

بريطانيا: إبعاد القوات الروسية مستمر من محيط كييف

31-3

أوكرانيا : نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى روسيا قسرا

علم-روسيا-أوكرانيا-3-730x438

جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية أول ابريل

يييييييييي

اليابان تحدد بضائع موردة من روسيا يصعب استبدالها

1745164_0

أوكرانيا : 17 ألفا و300 جندي خسر الجيش الروسي منذ بدء الحرب

99

35 يوماً على الحرب .. اخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني