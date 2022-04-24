روسيا تدخل صاروخها الجديد والاول من نوعه في الخدمة

الوكيل الإخباري-ذكر تقرير إخباري أن روسيا ستدخل صاروخ "سارمات" حيز الخدمة في الخريف المقبل، علما بأن موسكو تصف هذا الصاروخ بأنه "لا مثيل له".



وكان الجيش الروسي أعلن، الأربعاء الماضي، أنه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "سارمات"، الذي يطلق عليه أيضا اسم "الشيطان 2" .

اضافة اعلان



وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، بعيد إجراء التجربة: "هذا حقا سلاح فريد سيعزز القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية".



واعتبر أن الصاروخ الجديد "سيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين".



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن مصادر روسية، أن صاروخ "سارمات" سيدخل الخدمة الخريف المقبل، أي بعد 5 أشهر من الآن.



ويعتقد بأن "سارمات" أطول الصواريخ البالستية على صعيد المدى، إذ يصل إلى 18 ألف كيلومتر، مما يعني أنه قادر على ضرب أوروبا والولايات المتحدة.

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة