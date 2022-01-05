هزة أرضية بقوة 4.4 درجات في المغرب

الوكيل الإخباري-أعلن المعهد الوطني المغربي للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الأربعاء، بإقليم الدريوش.

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وأوضحت الشبكة الوطنية المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة العاشرة و11 دقيقة و52 ثانية (توقيت غرينيتش+1).



وأضاف المصدر ل 'هسبريس' ، أن هذه الهزة سجلت على عمق 26 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.483 درجة شمالا، وخط الطول 3.610 درجة غربا.



هسبريس

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