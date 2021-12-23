الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 12:43 م

هزتان أرضيتان في المغرب

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الوكيل الإخباري-أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزتان أرضيتان بلغت قوتهما 4.3 و 4.7 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.

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وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.7 درجة، وقعت على الساعة الثالثة و52 دقيقة و52 ثانية صباحا.


وأضاف المصدر أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة تروكوت، وقعت على عمق 14 كلم، عند التقاء خط العرض 35.136 درجة شمالا وخط الطول 3.815 درجة غربا.


وأشار المصدر إلى أن الهزة الثانية، التي بلغت قوتها 4.3 درجة، وقعت على الساعة الثالثة و57 دقيقة و41 ثانية صباحا، على عمق 11 كلم، عند التقاء خط العرض 35.103 درجة شمالا وخط الطول 3.826 درجة غربا.

 

روسيا اليوم

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