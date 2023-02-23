الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

هزة أرضية تضرب الحدود التركية السورية مساء اليوم

أمين عمان: مشروع معالجة آثار بركة البيبسي بتكلفة 12 مليون دينار

التربية: تعديل أسس النجاح والرسوب يشمل طلبة المدارس الخاصة

تشييع جثمان رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع

انطلاق الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في عمان الأحد

هل يجوز صيام شهر شعبان وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها منه؟ الإفتاء تجيب

ولي العهد: تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن ضرورة ملحة

وزير النقل يبحث الخطط المستقبلية لمشروع مطار الملكة علياء

توقعات العالم الهولندي تضرب من جديد بزلزال 7.2 درجة يهز طاجيكستان

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال ببلدة تقوع

الخميس، 23-02-2023 07:42 م

هزة أرضية تضرب الحدود التركية السورية مساء اليوم

زلزال


الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الخميس، بحدوث هزة أرضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان.

اضافة اعلان


وذكر المصدر أن سكان العاصمة بيروت وبعض المناطق شعروا بهزة أرضية وقعت على الحدود التركية - السورية، بقوة 4,8 على مقياس ريختر.


كما قالت وكالة الأنباء السورية إن سكان حمص وطرطوس وحلب شعروا بالهزة الأرضية.


ونقلت عن المركز الوطني للزلازل قوله إن "هزة أرضية ارتدادية بشدة 4.8 درجات مركزها غرب إدلب بـ 48 كم في لواء اسكندرون".


ويوم أمس الأربعاء، شهدت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، صباح الأربعاء، هزات أرضية متتالية، دون أن تخلف أي إصابات.


وتأتي هذه الهزات المتتالية بعد الزلزال المدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الجاري.


وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في خسائر بشرية جسيمة (أكثر من 48 ألف قتيل في البلدين)، كما أدى إلى تدمير آلاف المباني، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ععع

عالم الزلازل الهولندي: الأسبوع الأول من آذار "سيكون حرجا"

عالم

توقعات العالم الهولندي تضرب من جديد بزلزال 7.2 درجة يهز طاجيكستان

63f76d9742360456040613ee

النمسا تمنع دبلوماسيين روس من زيارة النصب التذكاري للجنود السوفييت في فيينا

63f764a4423604591a339503

لوكاشينكو يكشف الهدف الحقيقي من زيارة بايدن إلى كييف

617557384c59b77f1a4d7c2e

ايران: تحطم مروحية تقل وزير الرياضة ونقله إلى المستشفى

a3ee1564-الجامعة-العربية

جامعة الدول العربية تدعو لاجتماع عاجل على خلفية العدوان على نابلس

أخبار متعلقة
63f71f114c59b76c7f11c9e4

مسؤول سوري يتحدث عن سرقات ضخمة للآثار السورية

9DeQTC16vHvnMflfvs2QVZieBUHHAAlRajO3OWWO

هزة ارضية جديدة في لبنان

syria1

خبير جيولوجي يتوقع حدوث زلزال في لبنان ويحدد موعده

63f464da4236044a403d5050

لبنان.. تكليف وزير الداخلية بحصر المباني المتصدعة

image - 2023-02-06T154514.680

لبنان.. تأجيل استجواب كبار المسؤولين في انفجار بيروت

2021839_0

هزة أرضية تضرب لبنان ولا أضرار