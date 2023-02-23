هزة أرضية تضرب الحدود التركية السورية مساء اليوم

الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الخميس، بحدوث هزة أرضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان.

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وذكر المصدر أن سكان العاصمة بيروت وبعض المناطق شعروا بهزة أرضية وقعت على الحدود التركية - السورية، بقوة 4,8 على مقياس ريختر.



كما قالت وكالة الأنباء السورية إن سكان حمص وطرطوس وحلب شعروا بالهزة الأرضية.



ونقلت عن المركز الوطني للزلازل قوله إن "هزة أرضية ارتدادية بشدة 4.8 درجات مركزها غرب إدلب بـ 48 كم في لواء اسكندرون".



ويوم أمس الأربعاء، شهدت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، صباح الأربعاء، هزات أرضية متتالية، دون أن تخلف أي إصابات.





وتأتي هذه الهزات المتتالية بعد الزلزال المدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الجاري.



وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في خسائر بشرية جسيمة (أكثر من 48 ألف قتيل في البلدين)، كما أدى إلى تدمير آلاف المباني، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى.

سكاي نيوز