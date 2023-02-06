هزة أرضية تضرب لبنان ولا أضرار

الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية لبنان، وشعر بها المواطنون اللبنانيون بشكل كبير، تبين أن مصدرها الزلزال الذي وقع عند الحدود السورية التركية، وتأثرت به دول عدة في المنطقة.

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وقال المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في بيان اليوم الاثنين، إنه عند الساعة 3:17 فجرا بتوقيت بيروت، حصلت هزة أرضية في البحر بين لبنان وقبرص، قوتها 4,8 درجة على مقياس ريختر، وتبعد عن الشاطئ اللبناني نحو 160 كم، وشعر بها سكان لبنان خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية ولم تسجل أي أضرار.



وعقب الهزة سادت حالة من الهلع مختلف المناطق اللبنانية وخرج المواطنون إلى الشوارع خوفا من حصول هزات اضافية.



وعمد عدد من المواطنين بعد حصول الهزة الأرضية، إلى إطلاق النار في الهواء في مدينة طرابلس شمال لبنان لإيقاظ المواطنين خوفا من تكرار الهزات وحصول أضرار.



من جهته، نفى وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي في تصريح صحفي، صحة الأخبار المتداولة عن سقوط مبان في الشمال أو في بيروت، لافتا إلى أنه وحتى الساعة تم تسجيل سقوط حائط في برج حمود وبعض الأضرار المحدودة في موقع آخر.



وأضاف أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية الدفاع المدني تتابع أولا بأول أضرار الهزة التي ضربت لبنان.



بدوره، دعا الأمين العام لـ"الهيئة العليا للإغاثة" اللواء الركن محمد خير، جميع أجهزة وأفراد الخدمات الإنسانية، إلى الجهوزية التامة والالتحاق بمراكزهم، لمواكبة أضرار وتداعيات الهزة الأرضية.



بترا