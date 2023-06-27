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الثلاثاء، 27-06-2023 04:46 م

زيلينسكي: هناك أسباب لدعوة كييف للانضمام إلى "الناتو"

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن هناك أسبابا لتوجيه دعوة سياسية من "الناتو" لكييف للانضمام إلى الحلف في القمة المقبلة بفيلنوس.

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جاء ذلك فيما نشره زيلينسكي بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "هناك جميع الأسس المطلوبة للدعوة السياسية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف. هناك فهم كامل للضمانات الأمنية لأوكرانيا في الوقت الحالي حتى لحظة الانضمام. نحن نعمل مع فريق حتى يصبح لقرارات القمة في فيلنوس مغزى حقيقي".


وكان زيلينسكي قد ذكر في وقت سابق أنه إذا لم تتلق أوكرانيا دعوة للانضمام إلى "الناتو" في قمة فيلنوس، فسوف يؤدي ذلك إلى تثبيط عزيمة القوات الأوكرانية. وبحسب قوله، فقد تحدث مرارا مع قادة الدول الأوروبية، ومع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، وطلب منهم "عدم سحب البساط من تحت أقدام أوكرانيا".


من جانبه علق ستولتنبرغ بأنه في قمة فيلنوس واستعدادا لها، لن يناقش الحلفاء دعوة رسمية لأوكرانيا، لكنهم يجرون مشاورات حول القرارات التي ستجعل كييف أقرب إلى الانضمام إلى الحلف. وأضاف أن الشيء الرئيسي الآن هو الحفاظ على سيادة الدولة الأوكرانية.


وعلق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على ذلك بأن موسكو تراقب الوضع عن كثب، وتذكر بأن توجه كييف إلى "الناتو" كان من بين الأسباب التي دفعت نحو بدء العملية العسكرية الخاصة.

 

RT

 




 

 


 

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