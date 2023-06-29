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الخميس، 29-06-2023 11:14 ص

الخارجية الروسية تدين خطط باريس لدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

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الوكيل الإخباري- دانت الخارجية الروسية الخطط الفرنسية لدعم انضمام كييف إلى حلف "الناتو"، واعتبرتها دليلا على انزلاق باريس إلى الأقلية الراديكالية في الحلف الذي تراه طرفا في الصراع بأوكرانيا.

ورأت الخارجية الروسية أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى عواقب مأساوية على الأمن في أوروبا وحول العالم.

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وكانت صحيفة "لوموند" قد نقلت عن مصادر أن السلطات الفرنسية تدرس خيار انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" كضمان مستقل لأمنها، وقد تساءلت الخارجية عن "مدى صحة المعلومات الإعلامية التي تفيد بأن فرنسا تبتعد عن نهجها السابق الأكثر حذرا تجاه قضية عضوية كييف في (الناتو)" وأشارت إلى أن نتائج قمة فيلنيوس هي ما سيتيح الحكم على هذا الأمر بشكل موثوق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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