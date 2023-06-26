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الإثنين، 26-06-2023 08:36 ص

هندوراس تفرض حظراً للتجول إثر مقتل 11 شخصاً بالرصاص

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الوكيل الإخباري - أصدرت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو (يسار) قرارا بحظر التجول أمس الأحد في مدينة تشولوما (شمال) حيث قُتل 11 شخصا في اليوم السابق (السبت) بأيدي قتلة مأجورين جنّدهم تجّار مخدّرات.

وأعلنت الرئيسة عبر حسابها في تويتر فرض "حظر تجول خاص في تشولوما" اعتبارا من الأحد الساعة 21,00 حتى الرابعة صباحا.

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اتُخذ هذا القرار بعد مقتل 11 شخصا بالرصاص في قاعة بلياردو في المدينة البالغ عدد سكانها أقل من 300 ألف نسمة.


وأضافت الرئيسة أن ثمة تدابير قد اتُخذت في تشولوما وسان بيدرو سولا "لضمان الأمن في مواجهة الهجوم الإرهابي الوحشي (...) من جانب قتلة مأجورين درّبهم ويقودهم عرّابو تجارة المخدّرات".


وصرح المتحدث باسم الشرطة ميغيل مارتينيز لوكالة فرانس برس بأن القتلى هم "عشرة رجال وامرأة".


ونشر شهود عيان صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جثث الضحايا في برك من الدماء على أرضية قاعة بلياردو.

 

وحسب هؤلاء الشهود، اقتحم مجهولون مزودون أسلحة آلية القاعة حيث كانت تُقام حفلة عيد ميلاد وأطلقوا النار.


يأتي ذلك بعد خمسة أيام على مقتل 48 سجينة في اشتباكات بين عصابات متناحرة داخل سجن للنساء قرب العاصمة.

 

البيان

 




 

 


 

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