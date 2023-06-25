قتلى في حادثتي إطلاق نار بولاية ميسوري الأميركية

الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير إخبارية أميركية أن شرطة ولاية ميسوري شرعت بالتحقق في حادثتي إطلاق نار أوقعتا العديد من الضحايا في نفس المنطقة بمدينة كانساس سيتي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

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واستجابت شرطة مدينة كانساس لحادثة إطلاق النار في شارع بروسبكت في حوالي الساعة 3 صباحاً قبل أن تقع حادثة أخرى في حوالي الساعة 4:30 صباحاً، حسبما ذكرت محطة «KSHB» التلفزيونية.



وذكرت المحطة أن إحدى عمليات إطلاق النار تسببت في وقوع عدد من القتلى.



ولم يتسن على الفور معرفة عدد ضحايا كل حادثة، لكن الشرطة قالت لمحطة «KSHB» إن بعض الضحايا الذين أصيبوا بأعيرة نارية توجهوا بأنفسهم إلى المستشفى.



ولم ترد أي معلومات فورية عن حدوث عمليات اعتقال على خلفية الحادثتين.

الشرق الأوسط