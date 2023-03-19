الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

بلدية الموقر تقرر تأجيل أقساط السلف في رمضان

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

الخارجية الفلسطينية تدين محاولة اعتداء المستوطنين على كنيسة بالقدس

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

مهيدات: استقبال 4949 طلبا عبر نظام الشكاوى خلال العام الماضي

الأحد، 19-03-2023 11:17 ص

هيئات روسية مختصة تجري فحصا فوريا لمستوى الإشعاع عقب إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا

6416a3874c59b74e0207b6ca


الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية والبيئية بإقليم بريمورسكي إن الخلفية الإشعاعية بالإقليم لا تزال طبيعية، مذكرا بأن هذه هي المنطقة الروسية الحدوية الوحيدة مع كوريا الشمالية.

اضافة اعلان

 

وفي تعليقه على التقارير الإعلامية حول إطلاق صاروخ باليستي من كوريا الشمالية في اتجاه بحر اليابان قال فيكتور تشولكوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "الخلفية الإشعاعية في أراضي المنطقة لا تزال طبيعية 9-13 ميكرو آر/ساعة.

من جهته أعلن مصدر في مركز "فلاديفوستوك" لمعالجة المعلومات التابع لخدمة التحذير من موجات تسونامي أنه لم يتم تسجيل أي أحداث زلزالية في بحر اليابان بعد إطلاق محتمل لصاروخ كوري شمالي.

ونقلت وكالة "يونهاب"، اليوم الأحد، عن العسكريين الكوريين الجنوبيين بأن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في اتجاه بحر اليابان. من جانبها أعلنت مصلحة الأمن البحري باليابان عن تسجيل سقوط محتمل لصاروخ كوري شمالي في البحر. كما أفادت قناة "NHK" نقلا عن مصادر في الأوساط الحكومية أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الاستثنائية لليابان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
641454e942360425d2550078

إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

163131Image1-1180x677_d

الكويت.. المحكمة الدستورية تبطل انتخابات 2022

189463

الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات

6416bb344236043e5d002e2a (1)

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

image - 2023-03-19T115213.075

قادرة على إحداث الفارق.. ماذا تعرف عن طائرات "الدرون"؟

sF2665fhmh5XldLVzBDrPLmJRvxlxbMyVfvyKLYt

مصرع 17 شخصا بحادث تدهور حافلة في بنغلادش

أخبار متعلقة
و

كوريا الشمالية: نحو 800 ألف تطوعوا بالجيش لقتال أميركا

image - 2023-03-16T090635.460

سول: صاروخ كوريا الشمالية قطع 1000 كيلومتر قبل السقوط في البحر

image (86)

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

image (82)

بدء أكبر مناورات بين واشنطن وسول وسط إطلاق بيونغ يانغ لصواريخ

2222222222222222222222222

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر

image (57)

كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من إسقاط صواريخ تجاربها