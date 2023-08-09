بايدن يعتزم زيارة فيتنام قريبا لتعزيز العلاقات معها

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء أنه يعتزم زيارة فيتنام قريبا لأن هانوي تريد تحسين العلاقات مع واشنطن.

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وقال بايدن: "سأتوجه إلى فيتنام قريبا لأن هانوي تريد تغيير علاقاتها معنا وأن تصبح شريكا لنا. نحن في وضع تحدث فيه كل هذه التغييرات في العالم ولدينا مجال لتغيير معقول في الديناميكيات".



وصرح بايدن في نهاية يوليو أن زملائه البرازيليين والفيتناميين أبدوا رغبتهما في الاجتماع معه. وادعى حينها أن القيادة الفيتنامية تريد أن تضع واشنطن في موقع "الشريك الرئيسي على قدم المساواة مع روسيا والصين".

روسيا اليوم