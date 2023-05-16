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الثلاثاء، 16-05-2023 12:47 م

"واشنطن بوست": لماذا تأخر الهجوم الأوكراني المضاد؟

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الهجوم الأوكراني في أرتيوموفسك "باخموت" من المتوقع أن يحصل قريبا، لكن من المستحيل معرفة الوقت بالتحديد، خصوصا أن هناك تحديا يواجه القوات الأوكرانية.

وفي مقال بعنوان: "لماذا استغرقت الاستعدادات للهجوم المضاد في أوكرانيا وقتا طويلا"، أشارت الصحيفة إلى أنه "كجندي محترف، يعرف قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني أنه يمتلك ميزتين رئيسيتين فقط عند شن الهجوم: اختيار وقت ومكان الهجوم. فهو يعلم أنه بعد إطلاق عشرات الآلاف من الجنود ضد الجيش الروسي من المستحيل استدعاؤهم".

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وأفادت بأنه "خلال الأشهر العديدة الماضية، كان زالوجني وقادته يخططون لهذا الهجوم. لقد كان يدرس تقارير الاستخبارات، ويتحرى الخطوط الروسية، لكن أصعب شيء كان عليه القيام به خلال هذه الفترة الطويلة هو تأمين القوة القتالية اللازمة للهجوم"، مبينة أنه "كان بحاجة لمزامنة التعبئة المستمرة مع حلفائه، الذين يدربون ويجهزون قواته في مواقع في جميع أنحاء العالم. ثم احتاج بعد ذلك إلى تنسيق حركة تلك القوات للعودة إلى أوكرانيا، ثم إلى مناطق الانطلاق بالقرب من المكان الذي سيحاول فيه الجيش الأوكراني تحقيق خرق.. وتحقيق مثل هذه المهمة المعقدة ستكون شاقة".


وأضافت: "تتطلب العمليات الهجومية مزيدا من القوات، ومهارة أكبر في المناورة، واستهداف وإطلاق دقيقين، وخطوط إمداد أطول وأكثر أمانا. لم ينفذ الجيش الأوكراني أي شيء من هذا القبيل على هذا النطاق. كما أنه من الصعب للغاية حتى على قوة ذكية ومدربة تدريبا جيدا أن تجمع قوة قتالية جماعية في نقاط حاسمة متعددة للهجوم. لكن هذا ما يجب أن يفعله الجيش الأوكراني".

 

RT

 




 

 


 

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