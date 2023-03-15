الأربعاء 15-03-2023
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الأربعاء، 15-03-2023 04:39 م

واشنطن تؤكد أنها لا تريد التصعيد والصراع مع روسيا

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الوكيل الإخباري - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن آخر شيء تريده واشنطن هو التصعيد في أوكرانيا وإمكانية تطوره إلى صراع بين الولايات المتحدة وروسيا.

وعلى خلفية حادث الطائرة الأمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود، قال كيربي في تصريح لشبكة "سي إن إن"، اليوم الأربعاء: "ما لا نريده ولا نرغب فيه، هو تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حد أن يصبح بشكل ما بين الولايات المتحدة وروسيا".

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وفي وقت سابق اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" مزودة بأجهزة إرسال واستقبال، حلقت أمس الثلاثاء، في حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود.


وأوضحت الوزارة أن الطائرة بدون طيار كانت تتجه نحو الحدود الروسية في شبه جزيرة القرم، وبعد ذلك صعدت مقاتلات روسية وحلقت في المنطقة، للتعرف عليها وتحديد هويتها، وبسبب المناورة المفاجئة التي قامت بها المسيرة الأمريكية، فقدت السيطرة وسقطت في الماء.


وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن المقاتلات الروسية لم تحتك بالمسيرة الأمريكية "MQ-9"، ولم تستخدم أي أسلحة وعادت بأمان إلى المطار الذي أقلعت منه.

 

RT

 




 

 


 

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