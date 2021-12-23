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الخميس، 23-12-2021 01:04 م

وزارة الداخلية السورية تمنع دخول غير المطعمين ضد كورونا إلى دوائرها

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الوكيل الإخباري-أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما بمنع دخول المراجعين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مبنى الإدارة العامة للهجرة والجوازات بدمشق وفروعها بالمحافظات.

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ووفق البيان، أوضحت وزارة الداخلية السورية أن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات التصدي للفيروس والحد من انتشاره وتحقيق السلامة للمراجعين والعاملين في وحدات الشرطة.

 

وكانت وزارة الداخلية السورية أصدرت في الثاني عشر من الشهر الجاري تعميما يتضمن منع دخول المراجعين وزوار نزلاء السجون، ممن لم يتلقوا اللقاح، إلى مباني الوزارة وقيادات شرطة المحافظات والسجون.

 

روسيا اليوم

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