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السبت، 10-06-2023 10:31 ص

وزارة الدفاع التركية: مقتل 5 أشخاص في انفجار مصنع للصواريخ في أنقرة

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، بوقوع انفجار قوي في مصنع للصواريخ في العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار تسبب بوقوع ضحايا، وسط وصول فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، دون تفاصيل إضافية.

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بدورها أفادت وزارة الدفاع التركية في وقت لاحق، بمقتل 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع للصواريخ في العاصمة أنقرة.


وأكدت الوزارة في بيان بدأها التحقيقات اللازمة لمعرفة الأسباب الكاملة وملابسات الانفجار في مصنع الصواريخ في أنقرة.


من جهته قال والي مدينة أنقرة واصب شاهين، إن "الانفجار نتج عن (تفاعلات كيميائية)، وتم الوصول إلى جميع موظفينا، ولا يوجد عمال تحت الأنقاض".

 

RT

 




 

 


 

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