الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

66 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 56% بالبحر الميت

صندوق اسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

ثمانية قتلى وثلاثة جرحى في نزاع على قطعة أرض في تركيا

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة يوم الأحد القادم

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية بشأن وظائف هذه الفئة - رابط

ماذا يعني وقف الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة مؤقتا؟

رئيس الوزراء يؤكد توحيد مرجعية الاستثمار ورفع قدراتها المؤسسية

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

إخماد 163 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

الخميس، 15-06-2023 12:53 م

وزارة الدفاع الهولندية تعلق على إمكانية تزويد كييف بمقاتلات "إف-16"

648ad6064c59b748bb6f7016


الوكيل الإخباري- علقت وزارة الدفاع الهولندية على قضية إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16" المقاتلة بأنها لا زالت "غير مطروحة على جدول الأعمال".

اضافة اعلان

 

جاء ذلك وفق ما صرحت به وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين اليوم الخميس، حيث قالت الوزيرة، ردا على سؤال عما إذا كانت هولندا ستزود أوكرانيا بالطائرات المقاتلة، بأنه إذا كان "إرسال طائرات (إف-16) إلى أوكرانيا هو بالفعل الخطوة التالية، فإن ذلك يتطلب قرارا جديدا، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه القضية ليست على جدول الأعمال".

وكانت وزيرة الدفاع الهولندية قد صرحت في وقت سابق بأنها تعمل مع الدنمارك لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16" هذا الصيف. كما أشارت أولونغرين، إلى أن الخطوة الأولى هي تدريب الطيارين على قيادة طائرات "إف-16"، والخطوة الثانية هي النظر في إمكانية إرسال تلك المقاتلات نفسها إلى أوكرانيا، ولكن سيكون من الممكن الانتقال إلى الخطوة الثانية فقط بعد تنفيذ الأولى.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648aebc0423604751c2f4383

الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة ستجري في 10 سبتمبر

648ae8cf423604631a2ce1ca (1)

ثمانية قتلى وثلاثة جرحى في نزاع على قطعة أرض في تركيا

648adc90423604631a2ce1bc

سالدو: عدد القتلى في مقاطعة خيرسون بسبب الفيضان ارتفع إلى 18

648ada724c59b77276288829

وسائل إعلام: رؤساء جنوب إفريقيا وزامبيا وجزر القمر يتوجهون إلى أوكرانيا

648ad9c14c59b746ae0e36dd

الكويت توقف 3 حراس أمن مصريين

62014538_101

مقتل طفل في قصف القوات الأوكرانية لقرية بمنطقة خيرسون

أخبار متعلقة
646c674d423604415a0ba08b

اول دولة ستسلم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

image (23)

الاستخبارات الألمانية: لا علامات على ضعف بوتين بعد 15 شهرا من الحرب

1 (2)

موسكو تحذّر من أي هجوم أوكراني على القرم

6469bcff4c59b76b6a77ccb7

الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

image - 2023-05-21T085001.051

بوتين يهنئ قوات فاغنر والجيش الروسي بالسيطرة على باخموت

48e4ac92-604298c085600a023c44fadc

ميدفيديف يكشف أعداد "جيش المتطوعين" في روسيا