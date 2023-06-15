وزارة الدفاع الهولندية تعلق على إمكانية تزويد كييف بمقاتلات "إف-16"

الوكيل الإخباري- علقت وزارة الدفاع الهولندية على قضية إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16" المقاتلة بأنها لا زالت "غير مطروحة على جدول الأعمال".

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جاء ذلك وفق ما صرحت به وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين اليوم الخميس، حيث قالت الوزيرة، ردا على سؤال عما إذا كانت هولندا ستزود أوكرانيا بالطائرات المقاتلة، بأنه إذا كان "إرسال طائرات (إف-16) إلى أوكرانيا هو بالفعل الخطوة التالية، فإن ذلك يتطلب قرارا جديدا، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه القضية ليست على جدول الأعمال".



وكانت وزيرة الدفاع الهولندية قد صرحت في وقت سابق بأنها تعمل مع الدنمارك لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16" هذا الصيف. كما أشارت أولونغرين، إلى أن الخطوة الأولى هي تدريب الطيارين على قيادة طائرات "إف-16"، والخطوة الثانية هي النظر في إمكانية إرسال تلك المقاتلات نفسها إلى أوكرانيا، ولكن سيكون من الممكن الانتقال إلى الخطوة الثانية فقط بعد تنفيذ الأولى.

روسيا اليوم