الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 17 ألف رحلة عبر مطار الملكة علياء ربطت الأردن بـ 75 وجهة دولية مباشرة

وفاة ضابط سير أثناء أداء وظيفته في الأغوار الشمالية

الأرصاد الجوية: أمطار النصف الأول من نيسان تحيي الموسم المطري الحالي

توضيح من المركزي حول التعميم على شركات التأمين في الأردن

وزارة الطاقة: انخفاض أسعار البنزين والديزل والكاز عالمياً

صحة الزرقاء تغلق محطتي تحلية مياه

صفحة منسوبة للجيش السوداني تعرض بدلة حميدتي العسكرية

الجالية الأردنية في دبي: لا أردنيين بين ضحايا حريق المبنى السكني

النقد الدولي: احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط للاضطرابات محدودة جدا

ديب: إقبال دون المتوسط على شراء الذهب قبيل العيد

الأحد، 16-04-2023 02:16 م

وزراء خارجية مجموعة دول السبع الكبار يصلون إلى اليابان

643bd1af42360408e8389dd1


الوكيل الإخباري- وصل وزراء خارجية مجموعة السبع إلى بلدة كارويزاوا، لحضور الاجتماع الذي تستضيفه اليابان في الفترة من 16 - 18 من أبريل الجاري.

اضافة اعلان

 

وأفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، حضر الاجتماع نيابة عن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وذكر وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، أن هذه الاجتماع مخصص لإظهار الوحدة في صفوف مجموعة السبع ومساعدة ممثليها على تعزيز العلاقات الودية والثقة.

ووفقا لهاياشي، سيبحث الاجتماع عددا من القضايا المحورية التي تهم دول المجموعة، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، وإظهار الدعم الثابت لكييف، والتأكيد على عدم جواز استخدام الأسلحة النووية والتهديدات باستخدامها، مشيرا إلى أن اجتماع هذا العام برئاسة اليابان سيعقد في هيروشيما، التي تعرضت لضربة نووية أمريكية في عام 1945.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
643bd9d84c59b72ce338bed9 (1)

صفحة منسوبة للجيش السوداني تعرض بدلة حميدتي العسكرية

643bd2904236046fd86a6cb9 (1)

قوى الحرية والتغيير تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال فورا

643ba3e64c59b72ce338beba

الجيش السوداني ينشر "مناشدات وإفادات أفراد من الدعم السريع

ههههههههههه

هل العيد الجمعة أم السبت؟ .. الفلك الدولي يرجح

6432bde04236044a5f124589

ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عما سيفعله الأوكرانيون مع زيلينسكي

image - 2023-04-16T120624.354

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر بونين اليابانية

أخبار متعلقة
0909

اليابان.. العثور على مروحية عسكرية محطمة وانتشال 5 جثث

image - 2023-04-13T090215.489

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستيا غير محدّد

6435213d42360457304e10fb

كوريا الجنوبية تحتج على مزاعم اليابان المتكررة بجزر دوكدو

6433a70a4236041a1f26f8bc

اليابان تعد بمواصلة ممارسة ضغط العقوبات على روسيا

162268-780x470

إغلاق مئات المدارس الإبتدائية في اليابان بسبب انخفاض معدلات المواليد

0bdf74817b9641345feb4bb0

فقدان مروحية تابعة للجيش الياباني على متنها 10 أفراد