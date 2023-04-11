الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يحدد عطلة البنوك خلال عيد الفطر

كوريا الجنوبية تحتج على مزاعم اليابان المتكررة بجزر دوكدو

كوريا الجنوبية: تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار لليوم الرابع

قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يحظى بدعم ملكي ويزخر بفرص تصديرية عديدة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

تشكيلات إدارية في الزراعة - اسماء

سقوط طائرة بدون طيار في مطار بيلغورود الروسية

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.98% حتى نهاية آذار

الصناعة والتجارة تضبط 467 مخالفة منذ بداية رمضان

الثلاثاء، 11-04-2023 12:02 م

كوريا الجنوبية تحتج على مزاعم اليابان المتكررة بجزر دوكدو

6435213d42360457304e10fb


الوكيل الإخباري- قدمت كوريا الجنوبية احتجاجا شديدا ضد اليابان بسبب مزاعم طوكيو الإقليمية المتجددة بدوكدو، وهي مجموعة من الجزر الصخرية في البحر الشرقي، في كتابها الدبلوماسي السنوي الأخير.

تم إدراج الادعاء في الكتاب الأزرق الدبلوماسي لعام 2023 الذي تم إخطار رئاسة الوزراء به من قبل وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، وهو ادعاء تعارضه بشدة كوريا الجنوبية التي حافظت منذ فترة طويلة على سيطرتها الفعالة على دوكدو بقوة أمن متمركزة هنا.

وذكر الكتاب الأزرق أن كوريا الجنوبية واصلت "احتلالها غير الشرعي" للمنطقة دون أساس قانوني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، ليم سو-سوك، إن سيئول "تحتج بشدة على ادعاءات اليابان غير العادلة المتكررة بالسيادة على دوكدو، التي هي من أراضينا السيادية تاريخيًا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي".

وأضاف أن اليابان يجب أن "تدرك بوضوح" أن تكرار مثل هذه الادعاءات لا تساهم في بناء علاقة موجهة نحو المستقبل بين سيئول وطوكيو.

واستدعت الوزارة ناوكي كوماجاي، نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية لدى سيئول، لإيصال رسالة احتجاج رسمية.

كما حذفت اليابان من الكتاب الأزرق تعهدها الصريح باحترام "التصورات التاريخية للحكومات السابقة" في وصفها لمعالجة الإدارة لمسألة العمل القسري في زمن الحرب للكوريين الجنوبيين.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6435143c4c59b74d8e3d9d40

سقوط طائرة بدون طيار في مطار بيلغورود الروسية

64351356423604606530ff30

وزير الخارجية الهنغاري في موسكو لبحث التعاون المشترك في مجال الطاقة

64350cbf423604458b78c25a

مجلس الدوما الروسي ينفي أي خطط لتعبئة جديدة

643508924c59b7548d514fdf

بدء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

99999

غوتيريش يصل إلى العاصمة الصومالية مقديشو

6434ff98423604606530ff1c

مقتل 5 وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار داخل بنك بولاية كنتاكي الأمريكية

أخبار متعلقة
6433a70a4236041a1f26f8bc

اليابان تعد بمواصلة ممارسة ضغط العقوبات على روسيا

162268-780x470

إغلاق مئات المدارس الإبتدائية في اليابان بسبب انخفاض معدلات المواليد

0bdf74817b9641345feb4bb0

فقدان مروحية تابعة للجيش الياباني على متنها 10 أفراد

image (2)

وزيرا خارجية اليابان والصين يلتقيان لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام

image - 2023-03-28T143823.164

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب اليابان

image - 2023-03-16T123952.945

رئيس كوريا الجنوبية يصل اليابان لفتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين