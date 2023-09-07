الخميس 07-09-2023
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الخميس، 07-09-2023 05:03 م

وزير الخارجية الجزائري من أنقرة: نقترب من 10 مليارات دولار للتبادل التجاري

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن علاقات بلاده مع تركيا تشهد زخما سياسيا واقتصاديا غير مسبوق، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة لم يسبق لها مثيل في التعاون بين البلدين.

وقال عطاف، في مؤتمر صحفي، حيث يزور تركيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام: إن "العلاقات في امتداد مستمر لتشمل جميع مجالات الشراكة والتعاون والتي تحقق الفائدة للبلدين وللشعبين الشقيقين".

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ولفت إلى أن الجزائر وتركيا "تقتربان من رفع مبادلاتها التجارية إلى 10 مليارات دولار، تجسيدا للأهداف المسطرة من قبل رئيسي البلدين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان".

وقال إن الجزائر أصبحت ثاني شريك تجاري لتركيا بتجارة بينية تفوق 5 مليارات دولار، كما أصبحت الجزائر "الوجهة الأولى للاستثمارات التركية المباشرة بقيمة تفوق 6 مليارات دولار حاليا"

وأردف عطاف قائلا: "هذا الرقم يضع تركيا في مرتبة أول مستثمر أجنبي بالجزائر خارج قطاع المحروقات".

 




 

 


 

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