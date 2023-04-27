وزير الخارجية اللبناني يلتقي نظيره الإيراني

الوكيل الإخباري- التقى وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، في مقر الوزارة في بيروت، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي عرض المساعدة في ملف الكهرباء.



وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال بو حبيب: "نتمنى أن يأتي الخير إلى بلدنا لبنان، بعد الاتفاق السعودي الإيراني"، مشددا على أن "عدم الخلاف في المنطقة يفيد لبنان".



وأشار إلى أن عبد اللهيان "أطلعنا على تفاصيل الاتفاق، وهو له انعكاسات على لبنان واليمن والقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "كل اتفاق بين دول الجوار يصب في مصلحة لبنان".



وأفاد بأن عبد اللهيان "عرض علينا المساعدة في قطاع الكهرباء وهبة فيول، إلا أن وزارة الخارجية ليست جهة تنفيذية، وسوف أنقل هذا العرض إلى المسؤولين في الحكومة اللبنانية".



بدوره، قال عبد اللهيان: "أجرينا مشاورات بخصوص القضايا الإقليمية والدولية وبخصوص الأوضاع في لبنان"، مشددا على "أننا سندعم أي انتخاب واي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان، بشأن انتخاب رئيس للجمهورية".



ورأى أن "المسؤولين في لبنان وكافة الأحزاب لها القدرة والكفاءة اللازمة للتوصل إلى اتفاق وإجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية"، داعيا الجهات الأجنبية كافة إلى "دعم هذا الانتخاب اللبناني، من دون أي تدخل في الشأن الداخلي اللبناني".



وأشار إلى "أننا تحدثنا بشأن التعاون الشامل مع لبنان، وأكدنا استعداد إيران لتعزيز العلاقات في كافة المجالات وعلى كافة المستويات".

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روسيا اليوم