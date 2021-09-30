الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

تعليمات جديدة للمنح والقروض في الجامعات

أسعار الإسمنت الأسود المكيس

وزير الصحة يفتتح المركز التدريبي لبرامج دعم الحياة

تدهور صهريج ماء على طلوع المصدار

السجن 20 عاما لأردني قتل شقيقته واخفى جثتها

استطلاع الوكيل :96% من المشاركين لم يحضروا فعاليات مهرجان جرش

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية بتعيين 30 قاضيا - اسماء

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وليبيا بعد 7 سنوات من التوقف

إرادات ملكية بـتعيين النسور والشوابكة وترفيع الحبش

الخميس، 30-09-2021 03:51 م

وزير الخارجية المصري يطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

6155a81342360449b20a5c43


الوكيل الاخباري- طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري بحتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون استثناء.

اضافة اعلان

 

وقال شكري خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول إنه يطالب بحث الدول المصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى إلى ليبيا، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن ييسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.

وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.

وقال إن استمرار التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة، فقد أثبتت الخبرة أن الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية لا تعترف بالحدود، وما تلبث أن تستهدف دولاً خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61558ef54c59b70d511c9c04

116 ضحية و80 جريحا بأعمال شغب في سجن بالإكوادور

تيما

تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا

فرنسااا

مطارات باريس تعلق الرحلات بسبب عطل فني

قطر

قطر تعلن عودة الدراسة وجاهيا بالكامل لطلبة المدارس والجامعات

How-to-Stop-Human-Trafficking_AdobeStock_305315957

كشف تفاصيل جريمة كبرى للاتجار بالبشر في البحرين

712896

السماح لفئة عمرية بأداء العمرة بشرط

أخبار متعلقة
مصر 3

توقعات بسفر 2 مليون مصري إلى ليبيا

6143253d42360467445a6540

السيسي يعلن عن دعمه للجيش الليبي ويرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

614098f64c59b7474a4534de

السيسي يحصي عدد السكان غير المصريين في مصر

الب

المغرب: الأمم المتحدة مظلة أساسية لتنسيق الجهد الدولي حول ليبيا

613f36b24c59b765f82f95f0

تحذيرات من غرق دلتا مصر

613cd92d42360461a41fa14c

خبير مصري: مياه النيل الأزرق تتدفق بشكل غير مسبوق وبأعلى من معدلاتها