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السبت، 01-04-2023 02:22 م

وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح بحلول عام 2030

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه لا يمكن سد فجوات التسليح في جيش بلاده بحلول العام 2030، لافتا إلى أن مخزون الأسلحة أصبح محدودا.

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وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، ردا على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، إنه "نعلم جميعا أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل بحلول عام 2030.. سيستغرق الأمر سنوات. الجميع على علم بذلك".

وأضاف أنه "في الواقع، ومثل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود".


وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد الثلاثاء الماضي، أن ألمانيا تلعب دورا نشطا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن قرار السلطات الألمانية زيادة حجم المساعدة إلى كييف لا يبشر بالخير.


من جهتها ذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية في وقت سابق، أن وزارة المالية الألمانية تعتزم الحصول على موافقة البوندستاغ على زيادة في حصة الميزانية التي يتم من خلالها تمويل مساعدات لكييف من 2.2 مليار إلى 5.4 مليار يورو هذا العام، حيث تتكبد أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات العسكرية.

 

RT

 




 

 


 

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