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الإثنين، 07-02-2022 08:38 ص

وزير الدفاع الأوكراني السابق: لدى موسكو قوات تكفي للسيطرة على كييف

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الوكيل الإخباري-قال وزير الدفاع الأوكراني السابق أندري زاغورودنيوك، الأحد، إن روسيا لديها ما يكفي من القوات حول الحدود الأوكرانية للسيطرة على عاصمتها كييف، إلا أنها غير كافية لاحتلال كامل.

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وقال زاغورودنيوك، لصحيفة الغارديان البريطانية، "يمكن لروسيا الآن الاستيلاء على أي مدينة في أوكرانيا".


وأكد أنه "لا يعتقد أن الغزو الروسي أمر حتمي"، قائلاً إن نوايا الكرملين واستراتيجيته تظل "غامضة".


وتابع المسؤول الأوكراني السابق قائلاً "لا نرى نهاية سياسية هنا".
وأوضح أنه إذا "استولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كييف، فستندلع حرب واسعة النطاق".


وأضاف أن الإدارة الأمريكية كانت محقة في نشر معلومات استخبارية عن الخطط والقدرات الروسية.


وقدر الجيش الأمريكي ومسؤولو المخابرات أن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يودي بحياة 50 ألف شخص ويشرد 5 ملايين آخرين.

 

الأناضول

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