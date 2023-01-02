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الإثنين، 02-01-2023 02:15 م

وزير الدفاع التركي يتهم اليونان بـ"تخريب" المحادثات

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الوكيل الاخباري- اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، السلطات في اليونان بـ"تخريب" الاجتماعات والمحادثات مع تركيا، قائلا إن بعض سياسييها يحاولون عن "وعي" زيادة التوتر.

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ورأى آكار في تصريح أن "اليونان تحاول تصوير مشاكلها مع تركيا، على أنها مشاكل بين تركيا وحلف "الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. لقد فهم الجميع الآن حيلة اليونان، ونتوقع أن يكون الجميع أكثر حذرا في هذا الصدد".

وأكد "أننا كتركيا، نقول دائما لمحاورينا إننا نؤيد الحوار والسلام، وأننا نريد حل مشاكلنا من خلال المفاوضات، في إطار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك مشاورات وإجراءات لبناء الثقة، واجتماعات إجراءات الفصل في الناتو، بين تركيا واليونان. لكن اليونان تبذل جهودا كبيرة لمنع حدوث هذه الاجتماعات والمحادثات".

 

ووصف هذه الجهود بأنها "تخريب"، متهما "بعض السياسيين وبعض العسكريين في اليونان، بأنهم يحاولون بشكل مستمر، وبوعي وإدراك مسبق، زيادة التوتر، من أجل التستر على مشاكلهم الداخلية. ونحن نواصل العمل بأكبر قدر ممكن من الحذر في هذا الصدد".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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