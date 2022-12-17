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السبت، 17-12-2022 07:00 م

أنقرة تتهم أثينا بمحاولة اعتراض طائرات حربية تركية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات الجوية اليونانية حاولت اعتراض طائرات حربية تركية أثناء تأديتها مهمة في إطار عمل "الناتو".

وقالت الوزارة على "تويتر": "مهمة الناتو نيكسس إيس التي تمت في المجال الجوي الدولي اعترضتها طائرات تابعة لليونان، لكن طائرات سلاحنا الجوي قدمت الرد اللازم، وتم استكمال مهمة الناتو بنجاح".

ووفقا لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، فإن تركيا تطالب بإنهاء عسكرة الجزر الواقعة شرق بحر إيجة، وأنقرة مصممة على مناقشة وتحدي سيادة هذه الأراضي إذا لم توقف أثينا الانتهاكات.

وثمة خلاف بين اليونان وتركيا منذ عقود بشأن الحدود البحرية، لكن الخلاف تجدد عام 2020 مع اتساع نطاق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وتطالب تركيا اليونان بعدم عسكرة جزرها الشرقية، والالتزام بهذا الإجراء بموجب معاهدات القرن العشرين التي تنازلت بموجبها تركيا في السيادة على الجزر لليونان.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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