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الإثنين، 26-12-2022 04:54 م

تحرك جديد للجالية الكردية في باريس

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الوكيل الاخباري- خرجت الجالية الكردية بفرنسا، اليوم الاثنين، في مظاهرات جديدة بباريس، للتنديد بالأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخرا.

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وشهدت الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية، يوم الجمعة الماضي، هجوما أسفر عن مقتل 3 نشطاء أكراد. واعتبر الأكراد الحادثة هجوما إرهابيا ضد جاليتهم في فرنسا، وبحسب المتظاهرين تقف تركيا وراء عملية الهجوم وإطلاق النار.

وكشفت النيابة العامة الفرنسية، أمس الأحد، اعترافات منفذ الهجوم، حيث قال خلال التحقيقات إنه قصد قتلهم، وإنه يرغب بفعل نفس الشيء مع المهاجرين بصفة عامة، ومع الأكراد بصفة خاصة، كونهم لم يتمكنوا من إيقاف جماعة "داعش" الإرهابية.

وشهدت باريس يوم السبت اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المحتجين الأكراد، وتطورت لعمليات وصفتها قوات الأمن بالتخريب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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