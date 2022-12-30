الجمعة 30-12-2022
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محاولة انتحار من أعلى جسر عبدون
الامير علي: لا توجد كلمات يمكن أن تصف فقدان هذا الشخص
تخفيض اسعار البنزين والكاز والديزل غداً السبت بالاردن بهذه المقادير
بدون علمي وأدبي .. تفاصيل تطوير التوجيهي في الاردن
أخبار الشركات
أخبار الشركات
زين في 2022.. استدامة بيئية ودعم متواصل للصحة والتعليم وخدمة المجتمع
دعوة لحضور المؤتمر الصحفي لشركة سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 تحت شعار "عالم متصل يسوده الهدوء"
عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – بالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية تطلق حملة الشتاء 2022
ميتسوبيشي للصناعات الثقیلة تعرض الاصدار الجديد لعام 2023 من نظام التكییف VRF-KXZ2
كورونا
كورونا
كورونا... هل نحن امام مرحلة جديدة من المتحورات الخطيرة؟
هونغ كونغ تلغي وثيقة التطعيم واختبارات كورونا للمسافرين