وزير الدفاع الروسي يزور طهران اليوم

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سيزور طهران اليوم الثلاثاء، للقاء عدد من المسؤولين الكبار في القوات المسلحة الإيرانية.



وقالت الوكالة إن زيارة شويغو ستبحث مستجدات المنطقة وعددا من الملفات الثنائية والإقليمية.

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وفي أغسطس الماضي، أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران مستمر ولم يطرأ عليه أي تغيير.



وفي وقت سابق أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن قلقه من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.



وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زعم أن زيادة التعاون العسكري الإيراني الروسي تؤدي إلى "عواقب سلبية" على أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط، فيما هدد البيت الأبيض بفرض عقوبات على "من يسهل التعاون العسكري" بين روسيا وإيران.



يذكر أن موسكو نفت مرارا مزاعم استخدام القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن لدى روسيا مختلف أنواع المسيرات بما فيها الأفضل عالميا.

RT