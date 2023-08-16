وزير الدفاع الصيني في بيلاروس

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية بوصول وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية إلى بيلاروس.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "بدأت الزيارة الرسمية لعضو المجلس العسكري المركزي وعضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني العقيد لي شانغ فو إلى جمهورية بيلاروس".



وقالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن زيارة وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو إلى الجمهورية ستتم في الفترة ما بين 16 و18 أغسطس الجاري.

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ومن المتوقع أن يجري الوزير الصيني لقاءات مع قيادة وزارة الدفاع البيلاروسية لبحث المسائل الحيوية للتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما سيزور عددا من المنشآت العسكرية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية.

RT