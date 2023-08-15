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الثلاثاء، 15-08-2023 04:15 م

الجيش الروسي يضرب "مؤسسات محورية" للصناعة العسكرية الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة مركزة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، على مؤسسات محورية للصناعة العسكرية لنظام كييف.

وقالت الدفاع الروسية إن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة، مضيفة أنه تم إلحاق ضرر جسيم للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أكدت السلطات في ثلاث مدن أوكرانية هي لفوف ولوتسك ودنيبر وقوع انفجارات فيها الليلة الماضية، مما أدى إلى تضرر "مؤسسات صناعية" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

RT

 




 

 


 

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